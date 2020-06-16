Москва, , 08:28 — REGNUM Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах в ближайшие дни, сообщили 16 июня в пресс-службе Минобороны России.

«По завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас добровольцы находятся под наблюдением военных медицинских специалистов, и что состояние их здоровья хорошее.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что разработанные центром «Вектор» и Институтом им. Гамалеи вакцины от COVID-19 планируется зарегистрировать в августе 2020 года.

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