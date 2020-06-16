Могоча, Забайкальский край, , 08:22 — REGNUM В Забайкалье после ремонта за счет средств федеральной субвенции открылся отдел ЗАГС в Могоче. Как сообщает сегодня, 16 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, первыми посетителями стали молодожены и молодые родители, которым торжественно вручили свидетельство о рождении ребенка. В связи с карантинными мероприятиями всем пришлось надеть индивидуальные средства защиты.

Отдел ЗАГС в Могоче Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края

Отдел ЗАГС в Могоче. Молодая семья Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края

«Мы хотим, чтобы каждое здание ЗАГС Забайкальского края было визитной карточкой района. Отдел в Могоче после ремонта стал светлым, уютным, где сама обстановка располагает к добру, клятвам в вечной любви и верности молодоженов.

Теперь самое главное, чтобы побольше молодых людей создавали крепкие и счастливые семьи, и в этих семьях рождалось побольше детей, новых граждан нашей страны», — подчеркнула первый заместитель руководителя Департамента ЗАГС Забайкальского края Лариса Качковская.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 июня, всего в регионе получено 2263 положительных теста на SARS-CoV-2, причём 89 добавили только за последние сутки.

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