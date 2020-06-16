Абакан, , 08:18 — REGNUM В Хакасии за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 98 пациентов. Общее число выздоровевших — 945, сообщает оперативный штаб республики.

«Восемь пациентов поступили с признаками ОРВИ, шесть — с признаками пневмонии. Девять случаев — это служебные и семейные контакты. Один человек самостоятельно прошёл обследование, один — в рамках планового мониторинга медработников», — уточняется в оперативной информации. Всего в Хакасии официально зарегистрирован 1381 пациент с коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 1496 человек, из них десять — в обсерваторе.