Пекин, , 08:16 — REGNUM Выявленный недавно на одном из рынков Пекина коронавирус, вероятно, является более заразным, чем обнаруженный в Ухане в декабре 2019 года. Об этом в интервью «Хуаньцю шибао» заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Он уточнил, что с конца декабря прошлого года и до 17 января текущего было выявлено в общей сложности 62 случая заражения, что близко к количеству уже выявленных случаев в Пекине.

Кроме того, добавил эксперт, в Ухане вспышка эпидемии была зимой — это способствовало распространению вируса. Сейчас же в Пекине высокая летняя температура, что препятствует распространению вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки на материковой части Китая подтверждено 40 новых случаев COVID-19.

Из общего числа 32 случая заболевания были локальными, а оставшиеся восемь — «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Из локальных случаев 27 пришлось на Пекин, четыре — на провинцию Хэбэй и один — на провинцию Сычуань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Читайте также: Всем пекинским такси запрещено покидать пределы города из-за коронавируса