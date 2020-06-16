Абакан, , 08:13 — REGNUM В Хакасии с 1 июля вступят в силу новые тарифы на коммунальные услуги. В правительстве региона уточнили, что они были установлены ещё в 2019 году, «но по закону в первом полугодии оставались на предыдущем уровне».

Федеральным центром для республики определён предельный рост 4,6% с допустимым отклонением 2,8%.

«При этом в каждом муниципальном образовании может быть свой предельный рост — до 7,4%, — отметил председатель Госкомтарифэнерго Хакасии Манук Дананян. — Но совокупный индекс по республике не должен превысить 4,6%. В Хакасии существует закон о компенсации из республиканского бюджета разницы между экономически обоснованным тарифом и платой граждан».

Так, жители республики, в чьих домах установлены электроплиты, с 1 июля будут платить за электроэнергию 1 рубль 59 копеек вместо 1 рубля 52 копеек за кВТч. Кто раньше платил 2 рубля 17 копеек, тариф составит 2 рубля 27 копеек.

Льготный тариф за питьевую воду увеличится на 9 копеек и составит 11 рублей. За отопление владельцы квартир в Абакане будут платить из расчёта 1541 рубль 40 копеек за Гкал (вместо 1473 руб. 61 коп).

Для каждой территории региона тарифы установлены отдельно.