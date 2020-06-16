Аккра, , 08:19 — REGNUM В Гане ввели обязательное ношение масок для лиц в общественных местах. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на телеобращение президента Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Он также сообщил, что ограничения на религиозные собрания были ослаблены, а школы вновь откроются для учащихся выпускных классов с понедельника, 15 июня. Пересечение границы страны по-прежнему остается под запретом.

По информации телерадиокомпании, за соблюдением президентской директивы будет следить полиция.

Число случаев заражения коронавирусом в Гане возросло почти до 12 000, при этом 54 человека скончались и около 4000 выздоровели. Президент Акуфо-Аддо заявил, что увеличение числа случаев связано с увеличением темпов тестирования, а также свидетельствует о том, что вирус все еще сохраняется в стране.

В стране с населением 30 миллионов человек было до сих пор проведено около 250 000 тестов.