Ижевск, , 08:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 июня выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1153 случая заражения SARS-CoV-2, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

В числе носителей коронавируса в республике в основном жители Ижевска — 495 человек, в Можге — 163 человека, в Алнашском районе — 109, в Завьяловском — 79, в Малопургинском — 43 и 35 человек — в Глазове.

Полностью выздоровели в республике 604 человека, за последние сутки выписаны 66 жителей региона, таким образом, доля выздоровевших среди общего количества носителей коронавируса в Удмуртии составляет 52,4%. 22 человека скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний. За минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Удмуртии отказались от проведения парада Победы 24 июня, при этом республика фактически переходит на второй этап снятия ограничений в рамках режима повышенной готовности. По словам руководителя администрации главы и правительства республики Сергея Смирнова, решение об отказе от парада принято в связи с рекомендацией Роспотребнадзора.

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