Москва, , 08:04 — REGNUM На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы курсируют только поезда «Москва», сообщает 16 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

На ветке завершилось обновление подвижного состава, обслуживают пассажиров 89 поездов «Москва».

"Первый поезд «Москва» запустили на Таганско-Краснопресненской более трех лет назад, в апреле 2017 года. С тех пор новый транспорт постепенно приходил на смену вагонам серий Еж-3 и ЕМ508Т», — рассказал вице-мэр города Максим Ликсутов.

Сейчас, по его словам, старые поезда могут использоваться на линии только как резервные.

Фиолетовая ветка стала третьей в метро Москвы, полностью оснащённой новыми поездами «Москва», после Филёвской и Некрасовской линий.

Всего в столичной подземке перевозят пассажиров 200 поездов этой модели.