Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
Так, парад Победы не пройдет в Белгороде, Вологде, Курске, Нижнем Тагиле, Орле, Перми, Пензе, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Саранске, Челябинске, Ярославле и Якутске.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.
Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
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