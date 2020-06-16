Якутск, , 08:19 — REGNUM 24 НКО Якутии стали победителями второго конкурса президентских грантов.

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Самый крупный грант из якутских участников получил «Центр по работе с волонтёрами Якутии» — более 4,2 млн рублей на кастрацию и стерилизацию бездомных животных. Помимо этого, Центр вложит 3,9 млн рублей на стерилизацию и кастрацию 2500 кошек и собак.

Волонтёры считают, что решат проблему безнадзорных животных в Якутске на ближайшие 2 года, пишет Sakhaday.

Якутская епархии на проект «Храмы Якутии» получила грант в 2,9 млн рублей, 2,3 млн рублей выделено Ассоциации консультантов, финансистов и аудиторов на информационную и консультационную поддержку деятельности НКО. 2 млн получит агролаборатория «Сайдыы», 2,1 млн — круглогодичный детский лагерь. 1,9 млн рублей выиграл Союз журналистов республики на увековечивание памяти якутского писателя, поэта, одного из основоположников якутской литературы Алексея Кулаковского-Ексекюляха.

Как сообщало ИА REGNUM, победители второго конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году определены 15 июня на заседании Координационного комитета. Заседание провёл первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Мероприятие впервые проходило в дистанционном режиме.