Пермь, , 08:00 — REGNUM В Пермском крае еще три отделения Краевой больницы им. Вагнера в Березниках закрыты на карантин по коронавирусу, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В пульмонологическом отделении и в отделении неотложной хирургии выявлены зараженные пациенты. В инфекционном отделении SARS-CoV-2 обнаружен у сотрудника больницы.

Всем пациентам и сотрудникам сделаны тесты на коронавирус. Через 10−12 дней будет сделан повторный анализ.

С 12 июня отделения клиники функционируют в режиме обсерватора. На сегодняшний день в Березниках пять отделений Краевой больницы им. Е.А. Вагнера закрыты на карантин по коронавирусу.

Напомним, на 15 июня в Пермском крае выявлены 2 755 носителей SARS-CoV-2.

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