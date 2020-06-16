Махачкала, , 08:08 — REGNUM Массовая стычка произошла вечером 15 июня возле села Куллар в Дербентском районе Дагестана между сотрудниками правоохранительных органов и гражданами Азербайджана, которые ранее не смогли покинуть Россию в связи с закрытием границы из-за пандемии коронавируса и теперь находятся в пункте временного размещения. В ходе беспорядков пострадали четверо полицейских.

Напомним, 5 апреля власти Азербайджана закрыли границы государства, из-за чего на территории приграничных населенных пунктов на юге Дагестана скопились сотни азербайджанских граждан. Их разместили в санаториях и гостиницах, позже на границе Магарамкентского и Дербентского районов, около села Куллар, МЧС развернуло для них палаточный городок на 360 мест. Раз в две недели азербайджанская сторона организовывает переход через специальные коридоры на границе для 120 своих граждан.

Исполняющий обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев рассказал ТАСС, что накануне вечером граждане Азербайджана получили новый список из 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе в Дагестане. Людей возмутило, что в список не попали все, что и привело к волнениям. Они стали требовать, чтобы их пропустили на родину.

«В результате конфликта в несанкционированном лагере пострадали четыре сотрудника полиции, они госпитализированы. Кроме того, поврежден служебный транспорт полицейских. В настоящее время конфликт исчерпан, нарушителей доставили в отдел полиции», — рассказал Шихиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося 2 июня заседания совета безопасности Дагестана зампредседателя правительства республики Рамазан Джафаров доложил, что из 764 азербайджанских граждан, ожидавших открытия границы, через спецкоридоры пропущено на родину 375 человек. Однако известно, что люди продолжают прибывать в пограничные районы Дагестана.

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