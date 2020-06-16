Омск, , 07:49 — REGNUM Власти Омской области получили официальное разрешение на использование объектов размещения отходов в восьми районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в ближайшее время ожидается положительное решение Минприроды РФ на полигоны ещё в трёх районах.

По словам замминистра природных ресурсов области Александра Матненко, эти объекты были введены в эксплуатацию до 1 января 2019 года, но не имели документов на размещение отходов. Всего предполагается легализовать 32 подобных объекта. Это позволит, по мнению региональных властей, снизить остроту проблемы размещения твёрдых бытовых отходов.

«Самое главное, что это даёт возможность выделять средства на их обустройство, охранять, защищать от пожаров. Необходимая для субсидирования сумма в областном бюджете предусмотрена», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на конец октября 2019 года в Омске насчитали 535 мест незаконного сброса мусора. По мнению городских властей, одной из главных причин этого стало отсутствие договоров на вывоз мусора между организациями и региональным оператором.

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