Кемерово, , 07:45 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 июня, за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — шесть, Кемерово — пять, Прокопьевск — два, Беловский МР — два, Осинники — один, Мариинский МР — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 23 пациента выписаны: Новокузнецк — девять, Кемерово — семь, Белово — три, Юрга — один, Осинники — один, Прокопьевский МО — один, Новокузнецкий МР — один.

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1079 пациентов с коронавирусом, медицинскую помощь получает 651 человек, выписаны 421 человек, скончались семеро.