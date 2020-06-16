Москва, , 07:36 — REGNUM Прогноз о возникновении до конца текущей недели масштабных очагов природных пожаров на территории нескольких регионов России сделали ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщается на сайте учреждения.

Так, согласно информации института, крупные пожары прогнозируются в Камчатском крае, Калмыкии, Туве, а также в Иркутской, Астраханской, Оренбургской, Брянской, Курской и Мурманской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на территориях Эвенкийского и Туруханского районов Красноярского края действовали два лесных пожара на площади 5990 гектаров.

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