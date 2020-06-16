Токио, , 07:34 — REGNUM Более 70 человек с тепловым ударом были направлены в больницы из-за жаркой погоды в японской столице Токио, передает телеканал NHK.

Сообщается, что среди 72 пострадавших были жители города возрастом от 10 до 92 лет, однако около половины пострадавших — пожилые люди. Отмечается, что в Токио 15 июня температура воздуха доходила до 32 градусов днем. При этом ряд жителей почувствовал недомогание в том числе и потому, что вынужден носить медицинские маски из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее, 9 июня, в Токио попали в больницы 30 человек с тепловым ударом. Жителей города предупредили, что в жару необходимо пить больше воды и избегать физических нагрузок.

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