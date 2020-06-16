Москва, 16 июня 2020, 07:26 — REGNUM Стоматологические клиники Москвы с 16 июня начинают оказывать пациентам плановую помощь. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.
С 16 июня снимаются ограничения на плановое лечение в стоматологических клиниках, принятые ранее во время активного распространения коронавируса. До этого стоматологи могли оказывать только экстренную помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, стоматологи вернулись к прежнему режиму работы в Северной Осетии. В Курской области снятие ограничений на лечение зубов проходило поэтапно.
Читайте ранее в этом сюжете: Курские стоматологические клиники возобновляют плановый приём