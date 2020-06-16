Москва, , 07:26 — REGNUM Стоматологические клиники Москвы с 16 июня начинают оказывать пациентам плановую помощь. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

С 16 июня снимаются ограничения на плановое лечение в стоматологических клиниках, принятые ранее во время активного распространения коронавируса. До этого стоматологи могли оказывать только экстренную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, стоматологи вернулись к прежнему режиму работы в Северной Осетии. В Курской области снятие ограничений на лечение зубов проходило поэтапно.

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