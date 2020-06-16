Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Многие пользователи Steam в течение нескольких часов не могли получить доступ к сервису. Об этом 16 июня сообщил портал Screen Rant.

Известный портал Downdetector зафиксировал более 3 тыс. соответствующих сообщений пользователей со всего мира, его администрация сообщила на своей странице в Twitter, что проблемы начались 16 июня в 1:31 по московскому времени. Редакция Screen Rant обратила внимание, что администрация Steam не объяснила причины произошедшего.

Стоит отметить, что примерно в тот же промежуток времени с проблемами столкнулись пользователи видеостримингового сервиса Twitch и соцсети Instagram. В случае отсутствия связи с серверами Steam геймеры имеют возможность играть в уже загруженные игры.

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