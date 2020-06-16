Челябинск, , 07:18 — REGNUM В Челябинской области 25 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ. Об этом написал в инстаграм губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что вирус никуда не ушёл. Также глава региона добавил, что на Южном Урале он распространяется зачастую в семьях. Например, один молодой челябинец заразил своих родителей, в результате умер его отец. А в Каслях вирус подхватили некоторые участники семейного мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале умерли уже 85 людей с коронавирусной инфекцией. Из них 56 — непосредственно от ковида.