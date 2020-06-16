Новосибирск, , 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро 16 июня, за сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, 83 пациента выписаны, трое скончались — мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Всего в Новосибирской области официально зарегистрировано 4497 пациентов с коронавирусом (из них 308 — дети), 2276 человек выздоровели, 60 пациентов скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 57 человек, на ИВЛ — десять пациентов.