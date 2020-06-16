Новосибирск, 16 июня 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро 16 июня, за сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, 83 пациента выписаны, трое скончались — мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Всего в Новосибирской области официально зарегистрировано 4497 пациентов с коронавирусом (из них 308 — дети), 2276 человек выздоровели, 60 пациентов скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 57 человек, на ИВЛ — десять пациентов.
«Коронавирус и режим самоизоляции в России»
В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.