Москва, , 07:10 — REGNUM С 16 июня в Москве впервые в сезоне начинают работу летние веранды заведений общественного питания — кафе и ресторанов. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Разрешение на работу летних веранд включено в новый блок снятия ограничений в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области решение об открытии летних площадок заведений общепита приняли раньше, они начали принимать посетителей с 12 июня.

А вот в Курской области пока отложили открытие летних веранд кафе.