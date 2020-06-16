Ульяновск, , 07:07 — REGNUM В Ульяновской области усилят муниципальный контроль за соблюдением мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, в регионе переходят «от режима самоизоляции к режиму самосохранения». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

На встрече с главой региона Сергеем Морозовым премьер-министр Александр Смекалин было отмечено, что федеральный критерий выхода из режима ограничений расширен «региональными, более жесткими, одним из которых является устойчивое снижение показателей распространения инфекции на территории муниципалитета». По данным властей, в настоящее время этим показателям соответствуют пять муниципалитетов.

«Мы переходим от режима самоизоляции, к режиму самосохранения, а это означает повышение ответственности руководителей на всех уровнях, как дисциплинарной, так и административной, в том числе муниципальных образований», — сказал Смекалин, подчёркивая необходимость перенастройки контрольно-надзорной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 июня в Ульяновской области подтверждено 4048 случаев заражения коронавирусом, из них 2740 — активно больные. Выздоровели 1287 пациентов с COVID-19, скончался 21 человек.

Напомним, ранее губернатор Сергей Морозов заявлял, что в Ульяновской области проведут парад Победы, но он состоится без зрителей.

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