Абакан, , 07:03 — REGNUM В Хакасии с начала 2020 года органы Пенсионного фонда России оформили материнский сертификат для 621 семьи, в которой родился первенец. Размер этой финансовой поддержки составляет 466 617 рублей.

Всего владельцами сертификатов в текущем году стали 3 тысячи семей республики, уточнили в региональном управлении ПФР. При рождении второго ребенка размер поддержки увеличивается на 150 тысяч рублей — до 616 617 рублей.

В ПФР подчеркнули, что с 15 апреля 2020 года все сертификаты оформляются в беззаявительном порядке, то есть без личного обращения.