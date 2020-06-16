Берлин, , 07:02 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось до 186 839 после получения положительных результатов анализов еще 378 пациентов, 16 июня сообщается на сайте института Роберта Коха.

Также в стране за сутки от осложнений при COVID-19 скончались 9 человек. Общее количество смертей среди лиц с данным заболеванием в Германии достигло 8 800.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министерство экономики и энергетики ФРГ объявило, что немецкие власти выделят 300 млн евро в развитие компании CureVac, разрабатывающей вакцину против коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ФРГ инвестируют €300 млн в разработку вакцины от COVID-19