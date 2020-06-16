Пекин, , 07:01 — REGNUM Водителей такси в столице Китая Пекине попросили временно не выезжать из города, дабы не допустить дальнейшего распространения COVID-19 после того, как в городе было выявлено несколько кластеров заражения коронавирусом, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Пекинской муниципальной комиссии транспорта, всем такси и агрегаторам такси Пекина запрещено с понедельника 15 июня покидать пределы города. Все нарушители будут наказаны. Время возобновления работы такси будет объявлено позже.

Всего в Пекине было выявлено 106 локальных случаев COVID-19 в период с 11 по 15 июня. Большинство из них были связаны с оптовым фермерским рынком Синьфади в пекинском районе Фэнтай, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения.