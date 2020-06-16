Москва, , 07:00 — REGNUM Позицию коллектива театра «Современник», выступившего в защиту актёра Михаила Ефремова в ситуации со смертельным ДТП в Москве, раскритиковал 15 июня журналист и телеведущий Владимир Соловьев у себя в Telegram-канале.

«Лучше бы они продолжали молчать», — написал Соловьев.

Ранее в театре сообщили, что несколько дней молчания было связано с шоком и попыткой произошедшее с Ефремовым. В «Современники» назвали ДТП трагедией для обеих сторон, а также для русского искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня Михаил Евремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого скончался в больницу. Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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