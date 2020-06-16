Владивосток, , 07:03 — REGNUM В Приморье более 1000 добровольцев присоединились к проекту «Волонтёры Конституции», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Волонтёры рассказывают приморцам о предстоящем голосовании по внесению поправок к Конституции РФ, объясняют нюансы проведения процедуры голосования.

Информационные стойки установлены во всех районах края: в парках и скверах, торговых центрах, на вокзалах. Рабочее место для волонтёров оборудовано с соблюдением всех необходимых мер безопасности в связи с эпидемией коронавируса.

Активисты проекта «Волонтёры Конституции» совместно с участниками акции #МыВместе будут обзванивать пожилых граждан и информировать их о возможности волонтёрской помощи, форматах голосования и участия в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос показал, что более 60% приморцев готовы пойти на голосование по поправкам к Конституции РФ.