Москва, 16 июня 2020, 06:56 — REGNUM В Москве с 16 июня приступили к очередному этапу смягчения ограничений, принятых во время активного распространения коронавируса.
В городе открываются летние веранды кафе и ресторанов, вновь начинают работу музеи, выставки, библиотеки и зоопарки.
В стоматологических клиниках снова приступают к оказанию плановой помощи. Возобновляют деятельность агентства, оказывающие услуги бизнесу и населению, — риелторские, рекламные, консалтинговые.
С 16 июня в Москве зрители смогут посещать спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.