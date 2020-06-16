Москва, , 06:56 — REGNUM В Москве с 16 июня приступили к очередному этапу смягчения ограничений, принятых во время активного распространения коронавируса.

В городе открываются летние веранды кафе и ресторанов, вновь начинают работу музеи, выставки, библиотеки и зоопарки.

В стоматологических клиниках снова приступают к оказанию плановой помощи. Возобновляют деятельность агентства, оказывающие услуги бизнесу и населению, — риелторские, рекламные, консалтинговые.

С 16 июня в Москве зрители смогут посещать спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.