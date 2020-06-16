Сан-Паулу, Бразилия, , 06:50 — REGNUM Акция протеста против насилия полиции в Сан-Паулу переросла в беспорядки, в ходе которых было подожжено не менее четырех автобусов, 15 июня передает телеканал Globo.

Кроме того, участники акции забросали камнями еще три автобуса, подожгли мусорные баки по близости и повредили несколько автомобилей полиции. Один из стражей правопорядка получил ранения. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Протесты вспыхнули после гибели 15-летнего подростка, который исчез в ходе полицейской операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня верховный суд Бразилии запретил проведение рейдов полиции на территории фавел в Рио-де-Жанейро на период пандемии нового коронавируса.

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