Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Xbox на примере игры Cyberpunk 2077 подробно объяснила, как будет работать новая функция Smart Delivery. Соответствующий материал компания разместила 15 июня на своём официальном сайте.

Если геймеры приобретут Cyberpunk 2077 в день релиза (17 сентября 2020 года), то они получат возможность играть в эту игру на Xbox One. Если в день старта продаж Xbox Series X они купят новую консоль, то смогут исследовать неоновый город «в режиме совместимости». Впоследствии, когда CD Project Red выпустит версию Cyberpunk 2077, оптимизированную под Xbox Series X, игра автоматически обновится.

https://twitter.com/Xbox/status/1272546731255713792

Ранее Xbox сообщила, что в играх, поддерживающих Smart Delivery, сохранения можно будет переносить с Xbox One на Xbox Series X. Компания также дала понять, что качество всех обратно-совместимых игр, вышедших на консоли Xbox One, будет улучшено в случае их запуска на Xbox Series X: новая консоль не будет иметь «повышающего» режима.

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