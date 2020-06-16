Кош-Агачский район, Алтай, , 06:47 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии подтверждено 300 случаев.

Вирус выявили у 15 жителей Кош-Агачского района, который в настоящее время закрыт на карантин. Кроме того, диагноз подтвердился у трёх жительниц города Горно-Алтайска и трёх жителей Улаганского района.

«Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы ОРВИ», — добавили в штабе.

При этом за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 8 пациентов. Общее число излечившихся достигло 142 человек.

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