Кемерово, , 06:45 — REGNUM В Кемеровской области проведён анализ заболеваемости и смертности трудоспособного населения. По результатам составлена карта «Светофор», где красным цветом отмечены самые неблагополучные города и районы, сообщает министерство здравоохранения региона.

Сейчас в этих территориях разрабатываются муниципальные программы по укреплению общественного здоровья населения, рассчитанных на 2020 — 2024 годы. Уже подготовлены и утверждены программы в Краснобродском, Ленинск-Кузнецком городских округах, Чебулинском, Яшкинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

В региональном минздраве уточнили, что комплекс мер по улучшению качества жизни населения в формате «здесь и сейчас» в рамках нацпроекта «Демография» разрабатывают сотрудники Областного центра медицинской профилактики совместно с муниципальными образованиями.