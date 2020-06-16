Екатеринбург, , 06:42 — REGNUM В Свердловской области пока не выполнен план по обработке территорий от клещей. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

Всего в плане на 2020 год значится 12 200 га. Но пока обработано лишь 9560 га. Между тем, клещевой сезон уже в разгаре. Более того, в 2020 году они нападают на людей на 1% чаще, чем в 2019-м.

До и после проведения акарицидных обработок на территории должны проводиться исследования площадки. Это необходимо для контроля качества работ, сообщают в ведомстве.