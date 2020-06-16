Магадан, Магаданская область, 16 июня 2020, 06:45 — REGNUM В Магаданской области за прошедшие сутки выявлено восемь новых заражённых коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв оперативном штабе.
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На 16 июня на Колыме подтверждено 520 носителей SARS-CoV-2, обследовано 24 784 человека, выздоровели — 231, три человека — умерли.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 54 пациента, умерли — три.