Курган, , 06:13 — REGNUM В Кургане приходы православных церквей, после полуторамесячного перерыва по причине санитарных ограничений по коронавирусной инфекции, возобновили кормление бездомных. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Экипаж милосердия за работой Пресс-служба Курганской епархии

К организации кормления лиц без определённого места жительства подготовились заранее. Не остались в стороне депутаты Курганской областной думы — завезли в храмы часть продовольствия.

Выпечка и сладости — маленькие радости Пресс-служба Курганской епархии

Экипажи милосердия, состоящие из прихожанок, работают с соблюдением всех эпидемиологических правил, в масках и перчатках.

Приход храма Рождества кормит бездомных ежедневно с 14 до 15 часов на площадке возле пригородного вокзала Кургана. В меню на 15 июня был гороховый суп с тушёнкой, каша гречневая с сосиской, тушеная капуста, чай, конфеты, печенье, пряники и булочки. Прихожанки также привозят аптечку с необходимым набором медикаментов, в первую очередь — с ранозаживляющими мазями.

«Всегда много благодарностей, потому что кормим вкусно, сытно, с добавкой. Некоторые не только здесь кушают, но и с собой берут — лежачим больным, неходячим старикам», — сообщили прихожанки из экипажа милосердия Рождественского храма.