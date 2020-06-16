Веллингтон, , 06:13 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом впервые за последние 24 дня, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Сообщается, что оба случая являются привозными. В частности, в Новую Зеландию из Великобритании прибыли два человека, чтобы попасть на похороны близкого. По правилам въезда в страну они находились на обязательной изоляции, во время которой у них и выявили инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новой Зеландии заявили, что объявить о полной ликвидации коронавирусной инфекции они смогут лишь тогда, когда 28 дней подряд не будет выявлено ни одного случая заражения.

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