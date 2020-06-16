Екатеринбург, , 06:06 — REGNUM В Свердловской области с начала сезона специалисты исследовали 10 819 особей клещей, снятых с покусанных ими людей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Антиген вируса клещевого энцефалита найден в 183 пробах или в 1,7%. На боррелиоз проверили 9119 проб и возбудителя нашли в 3474 или в 38%. На прочие инфекции изучили 5995 проб. Возбудитель эрлихиоза моноцитарного найден в 174 из них, а гранулоцитарного анаплазмоза — в 50.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году клещи чаще нападают на свердловчан. От них пострадали уже 25 500 человек — на 11% больше, чем годом ранее.