Ухань, Китай, , 05:55 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае, провинции Хубэй не выявлено новых случаев заболевания, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, в Хубэе за прошедшие сутки не подтверждено ни одного нового случая COVID-19. Еще трое человек с бессимптомным течение инфекции находятся под медицинским наблюдением в регионе после того, как еще трое были сняты с карантина.

Всего в провинции, которая остается самой пострадавшей в Китае от коронавируса, зафиксировано 68 135 случаев COVID-19 за все время эпидемии, из которых 4512 оказались смертельными. Больницы покинули 63 623 человека.