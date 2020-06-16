Петропавловск-Камчатский, , 05:48 — REGNUM Непростую ситуацию с распространением коронавируса на Камчатке можно переломить за 2−3 дня, для этого необходимо оперативно предпринять ряд мер, об этом в ходе рабочей поездки в регион заявил заместитель министра здравоохранение РФ Евгений Камкин.

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Камкин прибыл в регион для оказания помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Федеральный чиновник рекомендовал выстроить систему маршрутизации пациентов, утвердить её региональными нормативными правовыми актами, закрепить медицинские организации, которые принимают пациентов с коронавирусом, за тремя лабораториями.

«Когда это всё будет четко взаимодействовать между собой, вся система заработает по-другому, и, соответственно ситуацию удастся переломить. Думаю, это будет сделано в ближайшие 2−3 дня», — цитирует Камкина ИА «Кам 24».

Замминистра обратил также внимание, что большое значение в борьбе с распространением коронавируса имеет ответственное соблюдение жителями всех противоэпидемиологических требований, ограничений.

На 15 июня на Камчатке выявили 1496 носителей коронавируса, 33 пациента скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение коронавирусной инфекции на Камчатке сопровождалось рядом скандалов. Молодой врач, оставшийся один на трое суток с 60 пациентами, не выдержал такой нагрузки и у него случился нервный срыв. Врач разбил в кровь руки об стену, после того как скончался пациент, которому он не смог помочь.

Медики краевой больницы Камчатки пожаловались в ИА REGNUM на то, что тестирование на коронавирус проводится с большими задержками, некоторых вообще не обследуют, делать медику КТ или нет, решает главврач.

Министр здравоохранения Камчатки Елена Сорокина признала проблемы с тестированием медиков региона на коронавирус.