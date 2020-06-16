Кэри, США, , 05:44 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite стартовал ивент (внутриигровое событие) The Device. Все игроки 15 июня могли наблюдать «библейское» наводнение.

Вместо того, чтобы просто поднять уровень «моря» (как ожидали геймеры), Epic Games заменила электрический шторм, который заставляет игроков сближаться друг с другом, на гигантскую стену воды, в которой персонажи могут плавать. Во время демонстрации перехода геймеры периодически оказывались в неком офисе, который принадлежит Джонси (игровой персонаж).

Таким образом, компания Epic Games запустила начало третьего сезона второй главы Fortnite. Ранее геймеры могли наблюдать, как на карте игры происходит открытие подводных люков.

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