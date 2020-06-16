Шанхай, Китай, , 05:38 — REGNUM В Шанхае выявлено три новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшую сутки и ни одного локального, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, один из пациентов прибыл в Шанхай из Сингапура 11 июня через аэропорт «Пудун». Симптомы болезни у него развились после того, как он был помещен под медицинское наблюдение. Позже у него был подтверждён диагноз.

Другие два пациента прибыли в Шанхай из США 2 июня. У обоих также симптомы появились во время изоляции. Пациенты получают медицинскую помощь в госпиталях города. Общее число «импортных» случаев в городе достигло 354, в то время как локальных — 341.