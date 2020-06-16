Хельсинки, , 05:30 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Финляндии в середине марта из-за пандемии нового коронавируса, отменен властями страны, 15 июня сообщается на сайте финского правительства.

Решение вступает в силу с 16 июня. В заявлении руководства страны отмечается, что меры, принятые против распространения нового коронавируса, дали эффект и позволили сдержать пандемию. 17 июня правительство Финляндии планирует рассмотреть действующие в республике рекомендации, связанные с противодействием инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии объявило о том, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась.

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