Сеул, , 05:28 — REGNUM В Южной Корее выявили за прошедшие сутки 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди них 13 случаев — завозные. Большинство новых пациентов выявили в Сеуле и его окрестностях.

Общее количество подтверждённых случаев в стране достигло 12 155. Также за 15 июня скончался один человек от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных новым коронавирусом, погибли 278 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Южная Корея заявила о намерениях поставить в Индию 100 тысяч защитных масок. Общая стоимость груза оценивается в 150 млн вон (около $124 тыс).

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