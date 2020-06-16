Улан-Удэ, , 05:28 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев с начала эпидемии составило 2341, из которых в Улан-Удэ зарегистрировано 1266.

«Из 38 новых случаев COVID-19: 5 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — вахтовики с п. Ирокинда, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

К настоящему моменту выписаны из больниц 1452 человека. В стационарах остаются 508 пациентов, в том числе 16 — в отделении реанимации. 6 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 368 носителей находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, ранее в региональном минздраве объявили об изменении методики подсчёта больных COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, в их число не будут включать бессимптомных носителей коронавируса. При этом если у них появятся симптомы, то их переведут в число заболевших.

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