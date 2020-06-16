Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Бета-версия игры Ran: Lost Islands в жанре «королевской битвы», в которой геймеры в основном используют холодное оружие, станет доступна пользователям Steam. Об этом 16 июня сообщил журнал PC Gamer.

Акция пройдёт в рамках фестиваля Steam Game. Ran: Lost Islands выполнена в «средневековом» сеттинге (мир, в котором происходит действие игры), в матче могут участвовать до 100 игроков, им предлагается управлять персонажами, похожими на ниндзя, самураев и конкистадоров. Ожидается, что бета-версия игры будет доступна с 16 по 22 июня 2020 года.

Разработкой Ran: Lost Islands занимается студия Jolly Roger Game. Первый трейлер игры её создатели выложили в сеть 16 октября 2019 года.

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