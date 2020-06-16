Якутск, , 05:27 — REGNUM В Якутии за прошедшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 122 человека выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске подтверждено 62 случая заражения коронавирусом, семь — в Хангаласском районе, пять — в Намском и три — в Вилюйском районах.

На 16 июня в республике в общем зарегистрировано 3199 носителей SARS-CoV-2, 1956 человек выздоровели, 23 — умерли.

15 июня в Якутске скончались три пациента с коронавирусной инфекцией и сопутствующими тяжёлыми хроническими заболеваниями.

21 человек находится в тяжёлом состоянии. За сутки лабораториями обработано 2709 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России в целом смогли сработать на опережение, когда противостояли коронавирусу и последствиям пандемии, об этом заявил 15 июня президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.