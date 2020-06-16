Новосибирск, , 05:22 — REGNUM Новосибирский клинический центр крови передал в инфекционную больницу первую партию плазмы крови с антителами к коронавирусу для лечения тяжёлых пациентов. Десять доз передали в инфекционные стационары. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве регионального правительства.

Главный врач инфекционной больницы №1 Лариса Позднякова рассказала, что первое переливание плазмы прошло в штатном режиме. Но об однозначной эффективности метода говорить рано, нужно накопить статистику. Однако, одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату.

Главный врач центра крови Юлия Моор отметила, что новосибирцы мотивированы помогать безвозмездно и в период пандемии количество доноров даже немного увеличилось — ежедневно в центр крови приходят 150 человек. Она подчеркнула, что дефицита компонентов крови сейчас нет, заявки медучреждений выполняются на 100%.

Тестировать на антитела кадровых доноров в регионе начали ещё 22 мая.

«Мы смотрим не просто наличие антител класса G, — рассказала Моор. — Мы выбираем сыворотки с высоким титром. Сегодня мы это делаем единственные в России. Для клинического применения отбираются образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител».

Доноров, с большим количеством антител к коронавирусу, нашлось пока не много — около 30 человек.