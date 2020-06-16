Москва, , 04:50 — REGNUM Во вторник, 16 июня, в Москве будет переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +27… +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 17 июня в Москве будет небольшая облачность, без осадков, +16… +18 °С.

Ветер южный (ночью переменных направлений) 3−8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °С днём и +13… +18 °С ночью.

В среду, 17 июня, днём в столице ожидается +29… +31 °С. По области +26… +31 °С. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °С. Днём местами кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер до 13 м/с.