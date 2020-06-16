Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Во время трансляции онлайн-мероприятия Summer of Gaming компания Amazon Game Studios показала ролик, в котором продемонстрирован бой с участием 100 игроков будущей онлайн-игры New World. Он был опубликован 15 июня на YouTube-канале журнала IGN.

Длительность видео составляет шестнадцать с половиной минут, зрители могут видеть, как в игре будет происходит сражение в формате 50 на 50. Геймеры будут биться за контроль над территорией, отмечается, что для того, чтобы вступить в эту битву необходимо будет завершить фракционные миссии.

Релиз New World запланирован на 25 августа 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, как в игре будут действовать напитки и еда.

Читайте ранее в этом сюжете: Появилась информация о действии еды и напитков в новой онлайн-игре Amazon