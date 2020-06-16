Мехико, , 04:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Мексике выявили 3 427 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гателль в ходе пресс-конференции.

«С 28 февраля наличие вызываемого коронавирусом заболевания было подтверждено у 150 264 человек», — отметил он.

Также сообщается, что за 15 июня в стране скончались 439 человек от осложнений COVID-19. В сего с начала пандемии в Мексике от болезней, вызванных новым коронавирусом, погибли 17 580 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мексике скончался известный футболист Аарон Падилья от осложнений, вызванных новым коронавирусом. Отмечалось, что спортсмен также страдал от болезни Альцгеймера.

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